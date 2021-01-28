На Ближнем Востоке внимательно наблюдают за освобождением украинцев, которым занимается Медведчук

ЛНР и ДНР в одностороннем порядке решили передать группу удерживаемых лиц Киеву.

Об этом в совместном заявлении сообщили представители непризнанных республик в Трехсторонней контактной группе Владислав Дейнего и Наталья Никонорова, сообщил 16 января популярный пакистанский сайт Urdu Point.

«Руководство ЛНР и ДНР решило в одностороннем порядке передать украинской стороне при посредничестве председателя Политсовета партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктора Медведчука часть граждан Украины, содержащихся в местах лишения свободы», — сказано в сообщении.

Согласно заявлению, такое решение было принято «как жест гуманизма и милосердия накануне Крещения Господня».

Ресурс информирует своих читателей о том, что в состав группы входят женщины, старики и люди с тяжелыми заболеваниями, не принимавшие участия в боевых действиях, однако количество людей, которые будут переведены в Украину, и дата не известны.

Напомним, народный депутат Украины Виктор Медведчук направил обращение в адрес главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины, находящихся в ОРДЛО, на территорию, подконтрольную Украине.

В обращении политик сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины домой, к их семьям.

Также он подчеркнул, что согласно статьям 1, 17 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» действующим законодательством ему как народному депутату Украины гарантировано право на протяжении всего срока полномочий парламента осуществлять депутатские полномочия, реализовать представительские функции Украинского народа, а также действовать в защиту законных интересов украинских граждан.

«Считаю, что освобождение лиц, содержащихся на неподконтрольных Украине территориях, является одной из важнейших задач украинской власти, залогом выполнения Минских договоренностей и установления мира в Украине», — заявил Виктор Медведчук.