Зеленский вспомнил про закон о сокращении числа депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что количество народных депутатов в Верховной Раде вскоре сократят до 300 человек и заявляет, что закон «в очереди».
«Верю, что в нашем парламенте будет как можно меньше таких (которые быстро меняют свое мнение о законопроектах — Ред.) депутатов, таких кейсов, и вообще, что депутатов будет меньше. Не 450, а 300. Этот закон, кстати, в очереди. Мы также это обещали и должны это выполнить. Кстати, чтобы депутатов стало 300, нужно 300 голосов. Интересно, кто присоединится к фракции „Слуга народа“, чтобы это решение стало возможным», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook в пятницу утром.
Он также напомнил, что принятие закона о референдуме было среди пунктов его предвыборной программы, отметив, что некоторые депутаты высказывались против этого закона, однако сейчас изменили свою позицию.
«Мы это обещали — мы это сделали. Мои поздравления народу Украины, мои соболезнования отдельным партиям», — отметил президент.
Кроме того, президент напомнил, что на этой неделе парламент принял ряд других важных документов. В частности, закон о Бюро экономической безопасности и в первом чтении — по реформированию Службы безопасности Украины.
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