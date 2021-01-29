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Медведчук: Вашингтон использует Украину, чтобы ослабить Россию и Евросоюз

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Медведчук: Вашингтон использует Украину, чтобы ослабить Россию и Евросоюз

Соединенными Штатами Америки движет одно желание — быть для всего мира сверхдержавой. Исходя из этого и строится их внешняя политика, в том числе и стравливание России со странами Восточной Европы. Но в Евросоюзе уже начинают понимать, что нужно ставить в приоритет национальные интересы, а вовсе не геополитические «хотелки» Вашингтона. Возможно, наконец-то прозреет и украинская власть. Об этом в интервью авторитетному французскому изданию Politique Internationale заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Редакция Politique Internationale — альманаха о международных отношениях, издаваемого более 40 лет в Париже, — озаглавила этот материал «Украина — Россия: Посредник», что, по мнению издания, наиболее точно отражает роль, которую Медведчук играет в непростых отношениях между крупнейшими странами Восточной Европы.

Хотя термину «Le go-between» Кембриджский словарь дает и более детальный перевод: «Человек, который передает послания и говорит с теми, кто не может говорить друг с другом». И это определение удивительно точно характеризует позицию Медведчука и его роль в отношениях Украины и России, которую европейцы понимают очень хорошо.

Об уровне профессиональной дискуссии на страницах этого издания говорит то, что в зимний выпуск также вошли интервью и статьи еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, министра Франции по европейским делам Клемана Бона, начальника Генштаба Франции генерала Франсуа Лекуантра, президента Молдовы Майи Санду, экс-кандидата на пост Президента Республики Беларусь Светланы Тихановской и других европейских политиков, ученых-международников, философов.

Отвечая на вопросы Politique Internationale, Виктор Медведчук подчеркнул, что в условиях пандемии и экономического кризиса, декларируемая повсюду солидарность стран Евросоюза показала свою полную несостоятельность.

«В этом ключе будет уместным вспомнить об идее Большой Европы — от Лиссабона до Владивостока. Вызовы, перед которыми оказался мир за последние полгода из-за пандемии и вызванного ею социально-экономического кризиса показали, насколько иллюзорна пресловутая солидарность стран ЕС, их единство и общность интересов. Мир оказался на грани глобальных изменений. Конечно, США заинтересованы в утверждении того миропорядка, того мироустройства, которое делало их сверхдержавой. Именно поэтому они щедро сеяли и продолжают сеять конфликты между РФ и странами Восточной Европы», — отметил политик.

По его мнению, европейские санкции против России были выгодны в первую очередь Соединенным Штатам.

«Украина используется Вашингтоном не для того, чтобы усилить Европу, а чтобы ослабить Россию и Евросоюз. Посмотрите, кто выиграл, а кто проиграл от санкций, введенных ЕС против РФ. Выиграли в первую очередь США. Сейчас они пытаются навязать европейцам дорогой сжиженный газ. Санкции против „Северного потока — 2“ носят геополитический характер, но при этом бьют по экономике», — сказал председатель Политсовета ОПЗЖ.

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Также он отметил, что Европа постепенно начинает прозревать и понимать, что добрососедские отношения не должны противоречить национальным интересам.

«Однако на примере ЕС мы видим, что отдельные члены Евросоюза уже понимают, что надо руководствоваться интересами национальных экономик, а не геополитическими „хотелками“ Вашингтона. Хочется верить, что украинская власть рано или поздно прозреет», — отметил Виктор Медведчук.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что выполнение «хотелок» МВФ, ЕС и США полностью превратит Украину в колонию.

Россия, США, Виктор Медведчук
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