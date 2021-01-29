Европейские СМИ удивляет политика Киева, который из-за противоречий с Медведчуком тормозит возвращение пленных из ОРДЛО

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уже больше недели пытается добиться от украинских властей, а также от официальных представителей Трехсторонней контактной группы разрешения на вывоз четырех женщин — граждан Украины, с территории, временно неподконтрольной Киеву. Представители непризнанных республик еще 16 января сделали заявление, о готовности передать их украинской стороне.Об этом пишет популярный итальянский интернет-портал Agenzia Nova.

Издание уточняет, что передача должна была состояться накануне праздника Крещения Господнего, 19 января.

«Руководители Донецкой и Луганской народных республик приняли решение в одностороннем порядке передать украинской стороне при посредничестве Виктора Медведчука (главы украинской политической партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“) часть задержанных граждан Украины, что должно было стать жестом гуманности и милосердия накануне праздника Крещения Господня (одного из главных православных праздников, отмечаемого 19 января)», — пишет интернет портал.

По мнению итальянского ресурса, процесс возвращения пленных остается полностью замороженным, и когда именно украинские женщины смогут вернуться домой — остается неясным.

Официальный Киев всеми способами пытается не допустить Медведчука к этому процессу. Глава Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук вместо содействия заявил, что Виктор Медведчук — «частное лицо», и он не может вмешиваться в вопросы урегулирования вооруженных конфликтов.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой оказать ему содействие в организации возвращения домой граждан Украины, удерживаемых в ОРДЛО.