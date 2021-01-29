Виды и сферы применения продукции компании «БТУ-Центр»

«БТУ-ЦЕНТР» — именитый украинский производитель, который выпускает широкий ассортимент микробных и ферментных препаратов для животноводства и сельского хозяйства. Продукция компании имеет высочайшее качество, что подтверждено официальными сертификатами соответствия государственным и европейским стандартам.
Главной целью производителя является помощь частным фермерам и крупным сельскохозяйственным предприятиям в повышении плодородности украинской почвы, получении здорового и качественного урожая. Чтобы реализовать данные цели, в компании трудятся квалифицированные и опытные агрономы, биотехнологи, микробиологи а также другие специалисты. Компания БТУ-Центр имеет собственное производство и современные аттестованные лаборатории. Это позволяет предприятию непрерывно совершенствовать качество выпускаемой продукции за счет разработки и внедрения новых технологий.
Ассортимент производимой продукции для сельского хозяйства
«БТУ-ЦЕНТР» занимается выпуском широкого перечня биологически активных препаратов для сферы сельского хозяйства:
Качественная продукция для животноводства
«БТУ-ЦЕНТР» производит эффективные энергопротеиновые добавки и для разных видов животных (лошади, овцы, козы, коровы и пр.). Такие средства позволяют сбалансировать рацион кормления и скорректировать обмен веществ (БЖУ, витамины), усилить иммунитет и снизить заболеваемость животных. Выпускаемые кормовые добавки являются профилактикой опорно-двигательных заболеваний, улучшают биохимические показатели крови, предупреждают послеродовые осложнения и болезни конечностей.
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