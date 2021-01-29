Виды и сферы применения продукции компании «БТУ-Центр»

«БТУ-ЦЕНТР» — именитый украинский производитель, который выпускает широкий ассортимент микробных и ферментных препаратов для животноводства и сельского хозяйства. Продукция компании имеет высочайшее качество, что подтверждено официальными сертификатами соответствия государственным и европейским стандартам.

Главной целью производителя является помощь частным фермерам и крупным сельскохозяйственным предприятиям в повышении плодородности украинской почвы, получении здорового и качественного урожая. Чтобы реализовать данные цели, в компании трудятся квалифицированные и опытные агрономы, биотехнологи, микробиологи а также другие специалисты. Компания БТУ-Центр имеет собственное производство и современные аттестованные лаборатории. Это позволяет предприятию непрерывно совершенствовать качество выпускаемой продукции за счет разработки и внедрения новых технологий.

Ассортимент производимой продукции для сельского хозяйства

«БТУ-ЦЕНТР» занимается выпуском широкого перечня биологически активных препаратов для сферы сельского хозяйства:

Биостимуляторов. Это отдельная группа высокоэффективных микробиологических препаратов, благодаря которым стимулируется естественный рост, снижается заболеваемость растений, повышается устойчивость к абиотическим стрессам, улучшается общая урожайность.

Биоудобрений. В состав данных средств входят различные бактерии, которые способны мобилизировать фосфор и калий а также фиксировать атмосферный азот.

Биофунгицидов. Препараты на основе почвенных грибов и бактерий, которые имеют благотворное воздействие на всхожесть посевов, рост и развитие сельхоз культур благодаря эффективному подавлению грунтовых патогенов.

Биодеструкторов. Это комплекс биопрепаратов, которые снижают утомляемость и восстанавливают плодородие почвы. Биодеструкторы способствуют ускоренному разложению пожнивных остатков растений, борьбе с бактериальными и грибными болезнями и повышению урожайности.

Качественная продукция для животноводства

«БТУ-ЦЕНТР» производит эффективные энергопротеиновые добавки и для разных видов животных (лошади, овцы, козы, коровы и пр.). Такие средства позволяют сбалансировать рацион кормления и скорректировать обмен веществ (БЖУ, витамины), усилить иммунитет и снизить заболеваемость животных. Выпускаемые кормовые добавки являются профилактикой опорно-двигательных заболеваний, улучшают биохимические показатели крови, предупреждают послеродовые осложнения и болезни конечностей.