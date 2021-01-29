В РФ собираются выпускать однокомпонентную вакцину Sputnik Light

Вакцина из одного компонента на основе уже запущенной в производство «Спутник V» поступит в оборот в феврале 2021 года.
Об этом говорится в Twitter-аккаунте российской вакцины Sputnik V.
Сообщение появилось как комментарий к твиту Reuters, в котором говорилось, что однокомпонентная вакцина компании Johnson & Johnson показала 72% эффективности в США и 66% при более масштабном испытании в других странах мира.
«Однокомпонентная вакцина J&J, которая, по сути, является всего лишь первой дозой Sputnik V (человеческий аденовирусный вектор 26), показывает хорошие результаты. J&J — это, по сути, первая половина Sputnik V. В феврале мы также запустим однокомпонентную вакцину. Мы назвали ее Sputnik Light. # SputnikLight идет!» — говорится в сообщении.
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