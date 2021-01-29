«Слуги народа» потеряли связь с реальностью: всю работу за власть делает Медведчук и ОПЗЖ, – Кутуев

Рейтинг провластной партии и непосредственно Президента стремительно падает, потому что он упорно игнорирует проблемы, которые сейчас для украинцев являются жизненно важными. Это завершение конфликта на Востоке страны, прекращение «тарифного геноцида» и вакцинация от коронавируса. А если власть не справляется — люди ищут того, кто сможет решить эти проблемы. На сегодняшний день единственный политик, который предлагает реальные стратегии и пошаговые планы — это председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил профессор социологии Павел Кутуев.

«Весь прошлый 2020 год, кроме пандемии мы наблюдали одну стабильную вещь — это падение рейтингов и лично Президента, и его партии „Слуга народа“. Потому что „слуги“ так и не поняли, что они после выборов Президента и парламентских, когда они получили однопартийное большинство в законодательном органе, они стали партией власти. Второе — эта политическая сила и их лидеры шли на выборы с радикальными многообещающими лозунгами тотальной перезагрузки, обновления, улучшения всего и в быстрые сроки. Когда же они оказались во властных кабинетах, они потеряли полностью связь с реальностью», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что у Зеленского и его команды нет решения тех проблем, которые сегодня остро стоят перед Украиной. Зато они есть у Виктора Медведчука и «Оппозиционной платформы — За жизнь». И люди это видят.

«Социологические опросы стабильно показывают основные запросы наших граждан: это запрос на мир, это запрос на экономическую безопасность, тарифы, (приостановление того, что теперь называется тарифным геноцидом) и охрана не просто здоровья, а и жизни. В условиях пандемии — это вакцинация. Кто предлагает действенные решения этим проблемам — предлагает оппозиция, „ОПЗЖ“ во главе с Виктором Медведчуком. Соответственно люди реинвестируют свою поддержку в пользу партии Медведчука», — резюмировал Павел Кутуев.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что рейтинги ОПЗЖ не просто выросли, они уже приблизились к рейтингам «Слуги народа». Парламентарий озвучил, недавний социологический опрос Института анализа и прогнозирования, который показал, что у ОПЗЖ сейчас 22,1% поддержки, при том, что у пропрезидентской партии — 26,9%.