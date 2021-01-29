«Слуги народа» потеряли связь с реальностью: всю работу за власть делает Медведчук и ОПЗЖ, – Кутуев

Рейтинг провластной партии и непосредственно Президента стремительно падает, потому что он упорно игнорирует проблемы, которые сейчас для украинцев являются жизненно важными. Это завершение конфликта на Востоке страны, прекращение «тарифного геноцида» и вакцинация от коронавируса. А если власть не справляется — люди ищут того, кто сможет решить эти проблемы. На сегодняшний день единственный политик, который предлагает реальные стратегии и пошаговые планы — это председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил профессор социологии Павел Кутуев.
«Весь прошлый 2020 год, кроме пандемии мы наблюдали одну стабильную вещь — это падение рейтингов и лично Президента, и его партии „Слуга народа“. Потому что „слуги“ так и не поняли, что они после выборов Президента и парламентских, когда они получили однопартийное большинство в законодательном органе, они стали партией власти. Второе — эта политическая сила и их лидеры шли на выборы с радикальными многообещающими лозунгами тотальной перезагрузки, обновления, улучшения всего и в быстрые сроки. Когда же они оказались во властных кабинетах, они потеряли полностью связь с реальностью», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что у Зеленского и его команды нет решения тех проблем, которые сегодня остро стоят перед Украиной. Зато они есть у Виктора Медведчука и «Оппозиционной платформы — За жизнь». И люди это видят.
«Социологические опросы стабильно показывают основные запросы наших граждан: это запрос на мир, это запрос на экономическую безопасность, тарифы, (приостановление того, что теперь называется тарифным геноцидом) и охрана не просто здоровья, а и жизни. В условиях пандемии — это вакцинация. Кто предлагает действенные решения этим проблемам — предлагает оппозиция, „ОПЗЖ“ во главе с Виктором Медведчуком. Соответственно люди реинвестируют свою поддержку в пользу партии Медведчука», — резюмировал Павел Кутуев.
Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что рейтинги ОПЗЖ не просто выросли, они уже приблизились к рейтингам «Слуги народа». Парламентарий озвучил, недавний социологический опрос Института анализа и прогнозирования, который показал, что у ОПЗЖ сейчас 22,1% поддержки, при том, что у пропрезидентской партии — 26,9%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016