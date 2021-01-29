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В Киеве в 5 раз уменьшилось количество грабежей

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В Киеве в 5 раз уменьшилось количество грабежей

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и связям с правоохранительными органами депутаты заслушали информацию о ситуации в Киеве в 2020 году.

Так, по данным столичной полиции, правоохранители в 2020 году совершили более 800 тысяч выездов на место преступления. Это почти 2500 вызовов в сутки. Всего было зарегистрировано 33 935 уголовных преступлений, это более чем на 13 тысяч меньше, чем годом ранее. То есть показатель снизился практически на 30%.

В среднем ежедневно в столице регистрируется 100 противоправных деяний. По расчетам на 10 тысяч населения, преступность в Киеве составляет 114 уголовных правонарушений. Общий уровень раскрытия при этом составляет 36%.

«В течение 2020 года были совершены 76 умышленных убийств. Это на 5 меньше, чем в 2019 году. На сегодня раскрыто более 97% этих преступлений. Также было раскрыто 5 убийств, которые произошли в предыдущие годы», — сообщили в полиции.

Также столичные правоохранители констатируют, что почти 45% от всех нарушений — преступления имущественного характера. При этом их стало меньше почти на 30%, если сравнивать с 2019 годом. В прошлом году было зафиксировано 12753 краж, 1200 грабежей, 708 угонов транспортных средств, 162 разбойных нападения. «Если сравнивать с прошлыми годами, тогда осуществлялось около 16 грабежей в день, сегодня — 3. Кроме того, в прошлом году почти 250 случаев меньше зафиксировано краж авто», — подчеркивают в полиции.

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За совершение имущественных преступлений задержан 141 организованная группа. Это 324 человека, которые действовали не только на территории столицы, но и в других регионах страны. Значительную часть преступлений совершают не жители Киева, а также иностранцы. Поэтому столичная полиция наладила тесное сотрудничество с Государственной пограничной службой, СБУ и Миграционной службой.

«В столице установлены 7092 камеры видеонаблюдения. Это значительно помогает в раскрытии преступлений, в том числе 35% правонарушений было раскрыто благодаря созданной системе видеофиксации», — отмечают правоохранители.

Также, по данным полиции, в прошлом году в Киеве было выявлено 2709 фактов оборота наркотиков. Сообщено о подозрении 229 лицам, которые сбывали незаконные вещества.

Киев, полиция
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Пятница, 29 января 2021
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