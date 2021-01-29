Байден поднимал в разговоре с Путиным тему Навального

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным призвал к освобождению Алексея Навального.

«Да, как публично делала это на протяжении последних недель наша команда», — сказала на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на вопрос о том, просил ли президент США об освобождении Навального президента России.

Она отказалась привести дополнительные детали состоявшегося ранее на этой неделе разговора двух лидеров, как и сообщить о реакции Путина.

Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления. Суд заключил Навального под стражу на 30 суток.