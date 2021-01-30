Войти
Зеленский заявил в интервью, что немного зол на Трампа
дружба народов
Зеленский заявил в интервью, что немного зол на Трампа
Шмыгаль отрицает, что школы не будут набирать 10-11 классы
резонанс
Шмыгаль отрицает, что школы не будут набирать 10-11 классы

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Избиратели уходят от Зеленского к Медведчуку, потому что «слуга народа» обманул своих избирателей, - эксперт

449
Избиратели уходят от Зеленского к Медведчуку, потому что «слуга народа» обманул своих избирателей, - эксперт

Рейтинги политических партий от Киевского международного института социологии подтверждают тенденцию, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука сегодня популярнее партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом пишет в своей колонке для «Корреспондента» политический обозреватель Александр Фомин.

«Новая социология КМИС подтвердила тенденцию, что ОПЗЖ Медведчука сегодня популярнее партии Владимира Зеленского «Слуга народа», — констатирует автор.

Фомин уточняет, что сторонники «Оппозиционной платформы» — это люди, которые в первую очередь голосуют именно за Виктора Медведчука и его идеологические позиции.

«Рывок ОПЗЖ многие поясняют тем, что эта политическая сила доминирует на поле сторонников нормализации отношений с Россией. А ключевой фигурой здесь является именно Медведчук. Поэтому идейные сторонники ОПЗЖ — это люди, которые сознательно голосуют за Медведчука и его позицию», — отмечает журналист.

Кроме того, добавляет Фомин, многие новые сторонники ОПЗЖ — это избиратели, которые осознали, что Зеленский их обманул, потому что он не выполняет свои обещания.

«А за бурный рост в последнее время он должен поблагодарить Зеленского и „слуг“. Потому что многие новые избиратели — это те, кто разочаровались в новом президенте и его партии. Классический пример — закон о языке. Да, расистский мовный закон достался Зеленскому от Порошенко. Но кто мешал Зеленскому и „слугам“ исключить самые одиозные нормы? Поэтому избиратели теперь справедливо считают, что Зеленский их обманул, потому что на выборах обещал „тщательно изучить“ мовный закон. И, как следствие, уходят к Медведчуку и его ОПЗЖ», — подчеркивает журналист.

По словам Фомина, также сыграл свою роль недавний громкий скандал, когда власть во главе с Зеленским показала, что готова сгноить в тюрьме четырех гражданок Украины, но не даст им вернуться домой, потому что руководители ОРДЛО согласились их отпустить при посредничестве Медведчука.

«Причем, обратите внимание, это не Порошенко так себя ведет, не Парубий, а Зеленский, который на выборах обещал мир, а сегодня ничем не отличается от „партии войны“. Собственно, можно писать уже целый список просчетов со стороны власти, из-за которых рейтинги Зеленского и „слуг народа“ катятся вниз», — резюмирует политический обозреватель Александр Фомин.

В то же время, по словам Фомина, глобальная причина такого падения рейтинга партии «Слуга народа» Владимира Зеленского — это его превращение в «Порошенко № 2».

«Если глобально, то нет ничего удивительного. Если человек шел на выборы в образе „анти-Порошенко“, а теперь ведет себя как молодой порохобот, то надо быть готовым, что миллионы избиратели посчитают, что их обманули и отрекутся от своего вчерашнего кумира».

Читайте также: Иран подписал контракт на закупку и производство российской вакцины

Что касается «Европейской солидарности» Порошенко, по мнению Фомина, то партия экс-президента «достигла потолка».

«У Порошенко 15,3 %, но в целом ситуация не радужная. Во-первых, Петро выбрал все резервы и достиг потолка. Во-вторых, его серьезно подпирает экс-премьер Гройсман, который воспринимается избирателями в одной связке с Порошенко, потому что работал при нем премьер-министром», — заключил политический обозреватель Александр Фомин.

Виктор Медведчук, Слуга народа, Владимир Зеленский, ОПЗЖ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 30 января 2021
Пятница, 29 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Гонг! Победа нокаутом. Выносите «зеленых»

История с провалом голосования за Витренко как в капле воды отразила главные проблемы Зеленского, которые заключаются в том, что он умудрился совместить в себе все худшие черты и Ющенко, и Порошенко. Если помните, то народ под конец каденции воспринимал Ющенко как слабого президента, у которого был минимум влияния. А Порошенко упорно действовал в противофазе настроений общества.
Лаврентий Кухалейшвили
Лаврентий Кухалейшвили
правозащитник, общественный активист

Синим пламенем: Как в Приирпенье горят машины активистов и репутация местной полиции

Наш регион уже давно известен тем, что здесь местные власти крепко сплелась с криминалом, о чем в свое время на всю страну заявлял бывший Генпрокурор Юрий Луценко. Строительная мафия во главе с Карплюком крепко уцепилась за власть, потому что она дает возможность зарабатывать, без преувеличения, миллиарды на незаконных многоэтажных застройках. Всех, кто годами борется против этого произвола, эти негодяи всячески запугивают, в том числе – и такими крысиными делами, как поджог автомобилей.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

В мире господствует «вакцинный национализм». А где наш «вакцинный патриотизм»?

Для нас ситуация, когда США, Великобритания и другие страны Запада забрали себе всю вакцину – это вакцинный национализм. А для них – это вакцинный патриотизм. В связи с этим простой вопрос. А когда мы увидим вакцинный патриотизм от украинских политиков?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016