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Медведчук: Санкции Украины в отношении Китая – негативный сигнал инвесторам

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Медведчук: Санкции Украины в отношении Китая – негативный сигнал инвесторам

Власть в Украине перестала создавать даже видимость независимости от внешнего управления со стороны Соединенных Штатов — так прокомментировал введение Украиной санкций против Skyrizon и ряда других китайских компаний народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Не успело Министерство торговли США ввести санкции против китайской компании Skyrizon, как и украинская власть, пытаясь угодить заокеанским хозяевам, ввела в действие санкции против Skyrizon и ряда других китайских компаний ‒ акционеров украинского предприятия „Мотор Сич“», — заявил политик.

Он напомнил, что Белый дом изначально открыто выступал против приобретения «Мотор Сич» китайской компанией, негодуя, что украинские технологии будут использоваться Поднебесной, и об этом шла речь в коммюнике Госдепа по итогам разговора госсекретаря США с украинским Президентом в августе 2020 года, которое цитировали СМИ: «Секретарь Помпео выразил обеспокоенность США по поводу недоброжелательных инвестиций КНР в Украине, в частности усилий Пекина по приобретению производителя двигателей „Мотор Сич“».

И это при том, отметил Виктор Медведчук, что репутация Украины по отношению к инвесторам давно и серьезно подмочена, а скандал вокруг нарушения Киевом прав китайских акционеров «Мотор Сич» уже дошел до международного арбитражного суда.

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Более того, акцентировал внимание парламентарий, Китай до сих пор оставался крупнейшим торговым партнером нашей страны.

«По данным Гостаможслужбы, товарооборот между Украиной и Китаем в 2020 году увеличился до $15,4 млрд (с $12,79 млрд в 2019-м), а Поднебесная остается главным экспортером украинской продукции и самым крупным импортером в Украину», — констатировал политик.

Медведчук убежден в том, что объявление властью Украины санкционной войны крупнейшей экономике мира выглядит не просто нелепо.

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«Это грубейшая внешнеполитическая ошибка Киева. Недружественная политика официального Киева по отношению к Пекину способна серьезно подорвать положение украинских экспортеров на мировом рынке и спровоцировать еще более активный отток инвестиций из Украины, чем тот, который уже наблюдается в последние годы. Это, ко всему прочему, еще и четкий сигнал всем потенциальным инвесторам обходить Украину стороной ввиду ее полной зависимости от внешнего управления Соединенных Штатов, а также коррупции, царящей в нашей стране, незащищенности инвестиций и слабо прогнозируемой политики власти по отношению к иностранному капиталу», — подчеркнул Виктор Медведчук.

По мнению парламентария, из-за ручного управления со стороны США Украина давно потеряла политическую субъектность на мировой арене.

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«Теперь наша страна лишается и основных торгово-экономических партнеров, оставаясь у разбитого корыта с огромными долгами и полной зависимостью от западных кредиторов, готовых за бесценок скупить украинские активы, так как украинская власть последовательно, с использованием незаконных административных методов уничтожает их конкурентов, что прямо противоречит интересам украинского народа», — подытожил Виктор Медведчук.

 

Китай, санкции, Виктор Медведчук
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