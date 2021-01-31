В Москве начались задержания участников акции в поддержку Навального

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В центре Москвы, где с утра собираются участники несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, начались задержания.

Как сообщают российские СМИ, в центре города выставлены кордоны полиции, пройти через которые можно только предъявив удостоверение с места работы. От журналистов требуют редакционное задание и удостоверение сотрудника СМИ.

Ранее власти сообщили, что с 8 утра 31 января будут закрыты на вход и выход семь станций метро. Кроме того, будут перекрыты несколько центральных улиц.

В мэрии сообщали, что будут закрыты часть кафе и ресторанов в центре города.

По данным «ОВД-Инфо» на 10:39 по Киеву, всего в РФ в ходе несогласованных акций 31 января были задержаны 465 человек.

Прошлые несогласованные акции в поддержку Навального прошли в Москве и ряде других городов 23 января. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 4 тыс. человек по всей стране, в том числе свыше 1,5 тыс. — в Москве. Российские власти официальной информации о числе задержанных не предоставляли.