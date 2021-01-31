Запад бросил Украину на произвол судьбы, реальную помощь мы увидели только от Медведчука, – Скворцов

Единственный вариант для Украины начать вакцинацию от коронавируса — это начать производить вакцину самостоятельно, о чем председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук договорился с российским президентом Владимиром Путиным еще в 2020 году. Так политический публицист Дмитрий Скворцов прокомментировал тот факт, что Украина оказалась единственной страной Европы, где вакцинация от коронавируса до сих пор не началась.

По словам Скворцова, сегодня в Украине сложилась патовая ситуация с борьбой против коронавируса, потому что власть во главе с Зеленским не принимает даже первоочередных эпидемиологических мер. При этом Скворцов уверен, что Минздрав обнародует фальшивую статистику о количестве заболевших COVID-19 в Украине.

«Если смертность и госпитализация не падает, то по каким показателям они фиксируют „улучшение“? По средней температуре по Минздраву? Или по количеству потевших перед кончиной? Простите за старый анекдот», — заявил публицист.

Скворцов пояснил, что Запад не собирается помогать Украине с поставками вакцины от коронавируса.

«Если бывший актер Зеленский еще помнит киноклассику, то в переводе с дипломатического в письме главы Европейского совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Зеленскому говорится: „Крепитесь! Мы дадим вам парабеллум!“. Ага, с одним патроном», — иронизирует публицист.

«В этом „крепитесь“ и заключается вся солидарность Запада с такими вот „лохами в 40 лет“, которые верят, что „весь мир с нами“», — уточнил Скворцов.

Публицист подчеркнул, что из-за провальной политики власти Украина оказалась единственной страной Европы, где вакцинация до сих пор не началась.

«Хотя у нас был шанс даже опередить Беларусь. То есть не закупать российскую вакцину, как белорусы, а производить ее, о чем Медведчук договорился с Путиным еще в прошлом году», — напомнил Скворцов.

Эксперт пояснил, что благодаря договоренностям Виктора Медведчука у Украины есть шанс не только производить вакцину для нужд собственных граждан, но и продавать препарат от COVID-19 на экспорт.

«Мало того, что у нас было бы чем привить своих граждан, еще бы отечественного производителя поддержали. А там, не исключено, и экспорт подняли бы, учитывая все те скандалы, которые сейчас сопровождают вакцинацию западными и китайскими конкурентами той вакцины, о которой договорился Медведчук... Нет уж, пусть помирают украинцы, но без прививки чего бы то ни было русского!» — заключил политический публицист Дмитрий Скворцов.