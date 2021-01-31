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Кацман: Власть идет другим путем решения конфликта на Донбассе, так как ревностно относится к Медведчуку

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Кацман: Власть идет другим путем решения конфликта на Донбассе, так как ревностно относится к Медведчуку

Действующая власть ревностно относится к инициативам народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил политический эксперт Владимир Кацман.

«Президентская власть ревностно относится к усилиям Медведчука... Он договаривается привезти их (удерживаемых в ОРДЛО. — Ред.) в Украину, но власть очень ревностно относится к этому (и всячески препятствует. — Ред). На мой взгляд, все эти сигналы говорят о том, что Украина не „устала“ идти по пути Минского процесса и не прекратила этот путь. Если бы власть приняла это предложение, поняла, что потенциал Виктора Медведчука, то доверие, которое он имеет у всех участников этого конфликта, можно поставить на службу государству», — высказал свою точку зрения эксперт.

Относительно темы освобождения удерживаемых лиц в ОРДЛО при посредничестве Виктора Медведчука Владимир Кацман отметил следующее: «Первая партия (ОПЗЖ. — Ред.) по опросам, вторая фракция в Верховной Раде. Виктор Медведчук потенциально может освободить людей, спасти их жизни, пересмотреть их взгляды. Может их зря обвиняли (в шпионаже. — Ред.), может они пользу Украине принесли, может это люди, которых награждать надо. Почему власть ставит ревность впереди этих действий (освобождения украинцев. — Ред.), для меня большой секрет. Надо освобождать Донбасс, но власть идет другим путем, потому что ревностно относится к Медведчуку», — резюмировал политический эксперт.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук направил обращение в адрес главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины, находящихся в ОРДЛО. В обращении политик отметил, что готов организовать возвращение граждан Украины домой, к их семьям.

Парламентарий проинформировал, что к нему обратились с официальным письмом полномочные представители ОРДО Н. Ю. Никонорова и ОРЛО В. Н. Дейнего, которые, руководствуясь соображениями гуманизма и милосердия, а также тем обстоятельством, что Виктор Медведчук в рамках работы гуманитарной подгруппы всегда проявлял себя как добросовестный и принципиальный переговорщик, приняли решение передать через него на подконтрольную Украине территорию граждан, находящихся в местах лишения свободы.

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В свою очередь, известный украинский политолог Александр Лазарев считает, что на неподконтрольной Киеву части Донбасса надеются на то, что осуществить обмен либо возврат удерживаемых лиц можно лишь через Виктора Медведчука.

«Фактически через политика, который отвечает за свои слова и последователен в своих позициях. Это очень логично и объективно», — сказал эксперт.

Виктор Медведчук, Донбасс
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