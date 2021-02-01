Войти
Байден обсудит с республиканцами меры для борьбы с пандемией
инициатива
Байден обсудит с республиканцами меры для борьбы с пандемией
Зеленский рассказал, как выпрашивает вакцины у стран ЕС
дружба народов
Зеленский рассказал, как выпрашивает вакцины у стран ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инициатива
RSS

Байден обсудит с республиканцами меры для борьбы с пандемией

345
Байден обсудит с республиканцами меры для борьбы с пандемией

Президент США Джо Байден готов обсудить с сенаторами-республиканцами их предложения по пакету мер для борьбы с пандемией и ее экономическими последствиями. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Ранее 10 сенаторов-республиканцев во главе со Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) направили Байдену письмо, в котором сообщили о подготовке ими альтернативы программе краткосрочных мер на сумму $1,9 трлн, предложенной до этого главой вашингтонской администрации. Законодатели попросили Байдена о встрече для более детального обсуждения их проекта, который республиканцы считают компромиссным.

«Сегодня президент получил письмо от 10 сенаторов-республиканцев, которые просят о встрече с ним для обсуждения их идей относительно действий, необходимых для преодоления этого кризиса. В ответ президент поговорил с сенатором Коллинз и пригласил еще других подписавших письмо прийти в Белый дом в начале недели для полноценного обмена мнениями», — сказано в заявлении Псаки.

Коллинз позднее сообщила на своей странице в Twitter, что встреча сенаторов с Байденом состоится в понедельник, 1 февраля.

В своем письме законодатели отметили, что их проект отражает многие из заявленных Байденом приоритетов. В частности, инициатива республиканцев предполагает единовременные выплаты гражданам, расширенные выплаты в рамках пособий по безработице, помощь предприятиям малого бизнеса. Сенатор Билл Кэссиди (республиканец от штата Луизиана), вошедший в число подписавших письмо, заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News, что план республиканцев предполагает выделение на меры по борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями $600 млрд.

Читайте также: Зеленский назвал оскорбительными сообщения о давлении со стороны Трампа

Программа Байдена, получившая название American Rescue Plan («Американский план спасения»), предусматривает выделение около $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должны быть направлены на оказание помощи населению, остальное — на стимулирование экономики. В пятницу Байден призвал Конгресс как можно скорее принять эту инициативу, а в заявлении Псаки отмечается, что президент США ранее обсуждал предложенный им проект с лидерами демократов в Конгрессе США.

Джо Байден, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 1 февраля 2021
Воскресенье, 31 января 2021
Суббота, 30 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Гонг! Победа нокаутом. Выносите «зеленых»

История с провалом голосования за Витренко как в капле воды отразила главные проблемы Зеленского, которые заключаются в том, что он умудрился совместить в себе все худшие черты и Ющенко, и Порошенко. Если помните, то народ под конец каденции воспринимал Ющенко как слабого президента, у которого был минимум влияния. А Порошенко упорно действовал в противофазе настроений общества.
Лаврентий Кухалейшвили
Лаврентий Кухалейшвили
правозащитник, общественный активист

Синим пламенем: Как в Приирпенье горят машины активистов и репутация местной полиции

Наш регион уже давно известен тем, что здесь местные власти крепко сплелась с криминалом, о чем в свое время на всю страну заявлял бывший Генпрокурор Юрий Луценко. Строительная мафия во главе с Карплюком крепко уцепилась за власть, потому что она дает возможность зарабатывать, без преувеличения, миллиарды на незаконных многоэтажных застройках. Всех, кто годами борется против этого произвола, эти негодяи всячески запугивают, в том числе – и такими крысиными делами, как поджог автомобилей.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

В мире господствует «вакцинный национализм». А где наш «вакцинный патриотизм»?

Для нас ситуация, когда США, Великобритания и другие страны Запада забрали себе всю вакцину – это вакцинный национализм. А для них – это вакцинный патриотизм. В связи с этим простой вопрос. А когда мы увидим вакцинный патриотизм от украинских политиков?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016