В Раду проходят только 4 партии, - опрос

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, то украинцы отдали бы больше всего голосов за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 22,6% среди определившихся, за «Слугу народа» проголосовали бы 20,7%, «Евросолидарность» поддержали бы 15,6%, «Батькивщину» — 11,3%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра «Социальный мониторинг», обнародованные на пресс-конференции в понедельник в агентстве «Интерфакс-Украина».

Согласно данным опроса, 4,9% готовы поддержать партию «Сила и честь», 3,8% — «Радикальную партию Олега Ляшко».

Опрос показал, что если бы выборы в парламент проходили в ближайшие дни, то 37,5% украинцев однозначно бы сделали свой выбор, 33,9% — «скорее, да».

Что касается модели представительства политических партий в Верховной Раде, то по результатам опроса ОПЗЖ представлял бы 141 депутат, «Слугу народа» — 132, «Европейскую солидарность» — 100, «Батькивщину» — 77.

Согласно данным опроса, необходимость в досрочном проведении выборов в Раду видят «безусловно да» 22,5% опрошенных, «скорее да» 28,1% респондентов.

Однозначно не видят сейчас необходимости в досрочных 18,8% респондентов, 19,3% — «скорее нет».

Опрос проводился с 15 по 25 января 2021 года. Выборка — 3014 респондентов, которые опрашивались методом личного интервью по месту проживания респондента. Погрешность — 1,1-1,9%.