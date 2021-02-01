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Верховная Рада стала принимать меньше законов

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Верховная Рада стала принимать меньше законов

Во время четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва производительность народных депутатов резко упала, сообщили в «Комитете избирателей Украины». Указано, что количество принятых законов уменьшилось почти на половину, на треть меньше стало проведенных заседаний и голосований.

«Всего во время четвёртой сессии ВР (сентябрь 2020г. — январь 2021г.) у народных депутатов было 28 рабочих дней, во время которых работали в сессионном формате. Это на треть меньше, чем на предыдущей третьей сессии ВР (февраль-июль 2020г.), Когда нардепы работали 39 дней. Это также меньше, чем на второй сессии ВР (сентябрь 2019-январь 2020г.), во время которой у депутатов было 36 рабочих дней», — отметили в КИУ.

Кроме того, в течение четвертой сессии парламентарии приняли 110 законов, что почти в два раза меньше, чем во время предыдущих сессий. В частности, в течение третьей сессии Рада приняла 181 закон, а в течение второй — 215.

Во время четвертой сессии парламента снизилось и количество зарегистрированных законопроектов, которых было всего 934. В то же время в течение третьей сессии в Верховной Раде зарегистрировали 1416 законопроектов, а во время второй — 1003 проекты законов.

По данным КИУ, во время четвертой сессии состоялось 1073 голосований. При этом во время третьей сессии их было 2981, а в другой — 1814.

«Резкое падение показателей работы парламента можно объяснить двумя причинами. Во-первых, создается впечатление, что в последние пять месяцев парламент фактически выпал из структуры власти. Поэтому фактически в ручном режиме принимались решения о назначении и.о. министра энергетики, осуществлялись неудачные попытки решения конституционного кризиса напрямую Офисом президента в ручном управлении принимались решения по борьбе с коронавирусом. Во-вторых, на работу парламента негативно повлияла ситуация с коронавирусом среди народных депутатов», — отметил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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Однако, по его словам, вместо того, чтобы догнать утраченный темп, народные депутаты фактически продлили себе рождественские отпуска и поработали в январе только четыре сессионных дня. Это с учетом того, что парламент и так почти не работал в октябре и лишь частично работал в ноябре.

Верховная Рада
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