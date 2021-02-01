Зеленский продавливает миллионера Витренко на должность первого вице-премьер-министра

Юрий Витренко может стать тем кандидатом на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики Украины, который в третий раз пойдет за голосами в парламент. Инициатива предложить кандидатуру Витренко на голосование депутатам в третий раз была озвучена самим Президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщили источники в Офисе Президента.
Согласно информации, сразу после повторного провального голосования народными депутатами, Владимир Зеленский был крайне огорчен его результатами, а основным претензии Президента были обращены к Главе ОП — Андрею Ермаку. Именно Андрей Ермак убеждал Президента в том, что есть необходимое количество голосов за Юрия Витренко и поэтому необходимо голосование по нему проводить в четверг, не дожидаясь пятницы.
При первом голосовании, в декабре прошлого года, Юрию Витренко удалось собрать 186 голосов, а в результате второго голосования — получил 204 голоса, что много говорит об уважении (или его отсутствии у Президента и его Офиса к депутатскому корпусу). В результате, Министерство осталось без полноценного министра (срок полномочий Юрия Витренко истек еще 17 января), а политологи заговорили о том, что парламентская фракция «Слуга народа» не готова слепо следовать за своим лидером, не оглядываясь на избирателей.
Чем кандидатура Юрия Витренко настолько принципиально важна для Владимира Зеленского до сих пор не становится ясным. Это его каприз или он что-то должен Юрию Витренко?
Напомним, ранее депутат партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что у фракции есть два альтернативных кандидата — Анрей Герус и Олег Семинский, которые намного более понятны фракции и имеют намного больше шансов получить поддержку от политической силы, близкой к Президенту.
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