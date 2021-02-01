Медведчук обошел Порошенко в альтернативном опросе «Соцмониторинга»

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктор Медведчук опережает экс-Президента лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенка в альтернативном соцопросе центра «Социальный мониторинг».
Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.
Это первый соцопрос, в котором параллельно были представлены два списка претендентов, — в одном ОПЗЖ представлял сопредседатель партии Юрий Бойко, во втором — Виктор Медведчук, остальные претенденты не менялись.
Согласно этому опросу во второй тур в обоих случаях выходят действующий Президент Владимир Зеленский и представитель ОПЗЖ, а третье место занимает Порошенко.
В итоге Порошенко проигрывает не только Юрию Бойко, что уже традиционно для соцопросов, но и Виктору Медведчуку.
В первом случае Зеленский набирает 24,8%, Бойко — 18,4%, Порошенко 15,6%, во втором случае у Зеленского 25,6%, у Медведчука — 15,5%, у Порошенко — 15,2%.
Напомним, что согласно опросу фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, электоральный рейтинг партии «Оппозиционня платформа — За життя» составляет 22,5%, «Слуга народа» — 17,3%, «Европейская солидарность» — 16,1%, «Всеукраинское объединение «Батьківщина» — 13,1% на конец 2020 года.
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