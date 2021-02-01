Чтобы сегодня добиться успеха в интернет-продажах, не обойтись без разработки и внедрения комплексной стратегии продвижения сайта. Четкий структурированный подход, проверенный план и учет множества нюансов – фундамент развития веб-ресурса. Владельцам интернет-магазинов стоит позаботиться о том, как донести информацию о себе до потенциального потребителя, сделать удобным процесс совершения покупки. Чему уделить больше внимания? Как заявить о себе и удержаться в топе на фоне конкурентов? С этими вопросами лучше обратиться к специалистам в сфере продвижения.

Как раскрутить интернет-магазин на старте

Планомерная раскрутка интернет магазина основывается на поочередном использовании различных каналов коммуникации с клиентами и разных инструментов. Каждый из способов продвижения ресурса имеет свои преимущества и недостатки. Их рекомендуют использовать на разных этапах функционирования бизнеса, чтобы решать с их помощью различные цели.

В начале работы портала можно эффектно заявить о своем старте. Получится привлечь первых клиентов с помощью прайс-агрегаторов. Здесь пользователи, которые ищут необходимый товар, намного быстрее заметят новую информацию о бизнесе, будут иметь возможность ознакомиться с ассортиментом, узнают цены на товары, смогут их сравнить с конкурентами. Этот способ является не особо затратным, и достаточно скоро будет видна отдача. Но сотрудничество с крупными интернет-ресурсами полезно только на старте. Далее следует отдать предпочтение другим методам.

Основные инструменты для раскрутки интернет-магазина

К эффективным видам продвижения в e-commerce относят контекстную рекламу. Одно из главных ее преимуществ – плата, которую берут за конкретный результат, выраженный в действиях клиента.

Реклама интернет магазина в поиске размещается на страницах выдачи при введении определенных запросов. Подбор таких словосочетаний осуществляется во время настройки показов. В Google и в «Яндексе» потенциальный клиент увидит до 5 объявлений в верхней и в нижней части страницы. Владельцам ресурсов понадобится намного меньше времени, чтобы повысить число переходов из поисковиков. Но, в отличие от органической выдачи, трафик станет уменьшаться, когда закончится оплаченный срок демонстрации рекламной информации.

Использование возможностей рекламных сетей для повышения продаж

Для продвижения интернет-магазина намного эффективнее работают рекламные сети поисковых систем. Их возможности позволяют разместить объявления в текстовом, графическом, мультимедийном и других форматах. Все это повышает узнаваемость бренда. Вы получите прибыль от роста продаж и сформируете положительный имидж.

Эти механизмы, как правило, используют во время сезонных распродаж, в периоды проведения акций. Когда покупателю становятся видны дополнительные выгоды, он охотнее переходит на сайт и совершает спонтанные приобретения.

Чтобы удержать внимание заинтересованных пользователей, которые уже посещали веб-ресурс и совершали какие-либо действия, специалисты советуют настроить ретаргетинг. Это объявления в рекламных сетях поисковых систем, которые видны данным клиентам повторно. Такой вариант напоминания о себе дает возможность более тонко настроиться на потребителя, подтолкнуть его к принятию решения о приобретении товара.

Продвижения сайта будет эффективным только в том случае, когда использование этих и других механизмов становятся частью комплексной стратегии, разработанной профессионалами. Сотрудничество с профильными агентствами, которые вплотную занимаются вопросами создания и повышения результативности сайтов, гарантирует положительный результат для заказчика.