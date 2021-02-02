В Украине за сутки 2 394 новых случая COVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 394 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели — 11 457 человек, умерло 156 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«2394 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 февраля 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 833 человека; летальных случаев — 156; выздоровело — 11 457 человек», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук во вторник утром.
Днем ранее, 1 февраля было зафиксировано 2 030 новых случаев инфицирования COVID-19, 31 января было зафиксировано 3 177 новых случая COVID-19, 30 января сообщалось о 4 685 новых случаях заболевания, 29 января было 5 181 новых случаев инфицирования, 28 января сообщалось о 5 529 случаях, 27 января министр сообщил об 3 776 случаях коронавируса, 26 января сообщалось о 2 779 новых случаях заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 223 879 человек, 22 924 человека — умерли от COVID, выздоровели — 1 035 372 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
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