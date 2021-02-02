Украина ждет более 2 миллиардов долларов от МВФ в этом году

Украина в 2021 году ожидает получить три транша от Международного валютного фонда на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.
Об этом председатель НБУ Кирилл Шевченко рассказал в интервью Reuters.
«Мы ожидаем три транша, по 0,5 миллиарда SDR каждый, на общую сумму около 2,2 миллиарда долларов в этом году, а остальные деньги в 2022 году», — сказал Шевченко.
В июне прошлого года МВФ утвердил программу на 5 млрд долларов на поддержку украинской экономики в связи с пандемией коронавируса.
«Работа миссии продолжается ... По результатам этой недели станет более понятно, каких договоренностей мы достигаем», — ответил Шевченко на вопрос, может ли Киев надеяться на получение денег до конца первого квартала.
По его словам, регулятор выполняет обязательства МВФ и ослабляет беспокойство о независимости НБУ, которое возникло после отставки Якова Смолия в прошлом году.
Шевченко отметил необходимость принятия ряда законопроектов, которые позволят привлекать большее количество займов.
Также он рассказал, что правительство хочет выпустить евробонды на сумму 2,4 миллиарда в 2021 году. Центральный банк также ожидает, что иностранные инвесторы принесут около 1 миллиарда долларов благодаря покупке гособлигаций в этом году.
В январе Нацбанк оставил неизменной ключевую процентную ставку на исторически низком уровне 6%.
«Мы хотели бы, чтобы все участники рынка четко знали, что мы немедля среагируем, если увидим дальнейшее усиление фундаментального инфляционного давления ... Темп будет изменен», — пообещал он.
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