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Зеленский прибегает к угрозам депутатам для назначения Витренко

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Зеленский прибегает к угрозам депутатам для назначения Витренко

По информации источников из Офиса Президента, Юрий Витренко может быть выдвинут в третий раз на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики Украины уже на этой неделе, а именно в четверг. По информации собеседника, назначение Витренко стало для Владимира Зеленского чуть ли не главной задачей, поскольку первые два голосования под куполом завершилось провалом: первый раз удалось собрать 186 голосов, а во второй (несмотря на личную просьбу Владимира Зеленского) отдали свои голоса 204 народных депутата.

Выдвижение кандидатуры Витренко в третий раз продиктовано желанием Зеленского доказать свое влияние на фракцию, а провал двух предыдущих голосований объясняет тем, что не все народные депутаты смогли принять в нем участие из-за командировок.

Народные депутаты из фракции «Слуга народа», в том числе — спикер парламента Дмитрий Разумков, открыто заявляли, что не будут поддерживать кандидатуру Витренко в связи с его неоднозначной деловой репутацией, а также отсутствием государственной позиции в отношениях между ним лично и интересами государства.

Владимир Зеленский продолжает настаивать на необходимости поддержать кандидатуру Юрия Витренко при голосовании в третий раз. По информации от народных депутатов во фракции СН, Офис Президента сообщил, что любой вариант, кроме «За» грозит депутатам исключением из фракции.

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Напомним, после неудачного первого голосования 17 декабря, Юрий Витренко был назначен вр.и.о. министра энергетики Украины и должен был продемонстрировать народным избранникам свою эффективность на этой должности. Сразу после назначения, его первым решением было отменить льготный тариф на электроэнергию для населения, отзыв концепции реформ угольной промышленности, пошли разговоры о закупке российского газа напрямую у «независимых российских компаний» и т.д.

В качестве и.о. министра Юрий Витренко заявил, что в случае, если Верховная Рада не поддержит его кандидатуру во второй раз, то тогда он будет снова заниматься бизнесом. При повторном голосовании Юрий Витренко набрал 204 голоса народных депутатов и во второй раз не стал министром энергетики Украины, но пока не выполнил свое обещание.

Юрий Витренко, Владимир Зеленский
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