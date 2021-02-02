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По сравнению с временами Порошенко, оппозиция сегодня на несколько порядков активнее, - социолог о причинах роста рейтинга ОПЗЖ Медведчука

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По сравнению с временами Порошенко, оппозиция сегодня на несколько порядков активнее, - социолог о причинах роста рейтинга ОПЗЖ Медведчука

Опрос «Социального мониторинга» подтверждает тенденцию последнего времени — избиратели разочаровываются и уходят от Зеленского. Так доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев прокомментировал результаты социологического исследования центра «Социальный мониторинг» о рейтингах политических партий.

«Соответственно, падает и рейтинг „слуг народа“. Извините за тавтологию, но за все время пребывания у власти „партия власти“ так и не смогла вырасти из „коротких штанишек“ и стать чем-то большим, чем группа людей, греющихся в тени рейтинга Зеленского. Без Зеленского нет никакой партии „Слуга народа“. А их рейтинг — производная от рейтинга Зеленского», — объяснил ученый.

Кутуев констатировал, что опрос «Социального мониторинга», как и недавний опрос КМИС, показывает, что ОПЗЖ Медведчука сегодня популярнее «Слуги народа» Зеленского.

«У партии Медведчука 22,6%, у проекта Зеленского — 20,7%, еэсовцы Порошенко идут третьими с 15,6%, замыкает группу призеров „Батькивщина“ Тимошенко с 11,3%. Все остальные не преодолевают барьер», — отметил социолог.

Как пояснил Кутуев, если на выборах Вы пафосно говорите Порошенко «Я — Ваш приговор», а придя к власти, ведете себя как Порошенко № 2, то, естественно, что Ваши избиратели посчитают себя обманутыми и начнут уходить.

«Люди уже прямо пишут в соцсетях, что, судя по риторике, Зеленский и Порошенко не отличишь друг от друга. Порошенко за НАТО — Зеленский тоже. У Порошенко во всем виновата Россия — Зеленский говорит то же самое. Мовный закон? „Зеленые“ обещали пересмотреть, а в итоге не изменили ни одной буквы. В итоге, Зеленский — Зеленский, а не Порошенко! — вошел в историю как президент, при котором закрылись русские школы. А это нарушение Конституции», — подчеркнул социолог.

«Предыдущая власть кланялась США так, что горб на спине вырос — новая власть делает точно так же. Минские соглашения? Точно так же не выполняются. На Донбассе — ни войны, ни мира. С Порошенко никто не хотел общаться — и с Зеленским точно так же никто не желает договариваться», — уточнил он.

Но главная проблема власти, по мнению Кутуева — это активная оппозиция.

«По сравнению с временами Порошенко, оппозиция ведет себя на несколько порядков активнее. Скажем, метод того же Медведчука — это вовлечь представителей власти в сценарий, когда избиратель постоянно сравнивает Зеленского с одним из лидеров ОПЗЖ. Причем каждый раз это сравнение не в пользу Зеленского», — уверен доктор социологических наук.

В качестве иллюстрации Кутуев указал на провал власти в деле вакцинации, а также попытку сорвать освобождение четырех украинок, которых ОРДЛО согласились отпустить при посредничестве Виктора Медведчука.

«Эпидемия: Медведчук на уровне Путина решил вопрос, чтобы вакцину от коронавируса можно было производить в Украине. А Зеленский в это время стоит с протянутой рукой и клянчит вакцину — у Америки, у Европы, хоть у кого-нибудь... Причем безрезультатно», — констатировал эксперт.

«Мир на Донбассе: Зеленский, Ермак и компания раздувают щеки, рассказывают про какой-то план Б. А когда возник шанс вернуть из ОРДЛО четырех украинок, которых сепаратисты согласились освободить при посредничестве Медведчука — власть сделала все, чтобы сорвать это. В итоге, Медведчук выглядит как герой, который спасает простых людей. А власть во главе с Зеленским... в общем, все уже увидели, что за мир они только на словах. Да и на Донбассе опять стреляют и взрывают, как и при Порошенко», — напомнил социолог.

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Кутуев также привел в качестве примера конфликт вокруг предприятия «Мотор Сич», когда из политиков первого эшелона только Медведчук раскритиковал власть во главе с Зеленским за то, что их решения вредят интересам Украины.

«Конфликт вокруг „Мотор Сичи“. Зеленский и компания взяли под козырек и бегом побежали ублажать желания „вашингтонского обкома“, который объявил санкции против китайцев. Из политиков первого эшелона только Медведчук сурово отчитал власть за то, что такое поведение вредит интересам Украины», — акцентировал внимание Кутуев.

«И этот список можно продолжать и продолжать. Просто интересно, когда у Зеленского поймут, что их загнали в невыгодный сценарий, когда они проигрывают на уровне стратегии? А результаты — вот они, в виде опроса «Социального мониторинга», — заключил доктор социологических наук, профессор Павел Кутуев.

Виктор Медведчук, ОПЗЖ
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