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Министр культуры приветствует блокирование оппозиционных телеканалов

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Министр культуры приветствует блокирование оппозиционных телеканалов

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировании телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne своевременным.

«Этот кейс является исключительным (!), но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций», — написал Ткаченко в Телеграм-канале утром в среду.

Он отметил, что решение СНБО является симметричным на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на украинскую свободу и независимость. «Это логическое завершение расследования временной следственной комиссии, в которой я участвовал еще во время работы народным депутатом. Тогда мы выясняли, как происходили сделки при смене владельцев телеканалов 112, ZIK и NewsOne, которые сегодня принадлежат одному человеку — правой руке Медведчука, депутату Тарасу Козаку. Рад, что и наши наработки стали шагом к установлению полной прозрачности структуры собственности украинских телеканалов и помешали информационной монополизации в интересах отдельных политических сил», — отметил министр.

Ткаченко убежден, что эти телеканалы — не обычные телевизионные вещатели: «Это, по сути, иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова речь уже давно не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля».

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Министр подчеркнул, что свобода слова и права человека для Украины — ключевые ценности, которые необходимо отстаивать для недопущения угрозы нацбезопасности, безопасности украинцев и нарушения европейских стандартов.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

санкции, NewsOne, ZIK, 112 канал, Александр Ткаченко
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