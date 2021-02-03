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Голосование по санкциям против телеканалов проходило письменно, один член СНБО воздержался

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Голосование по санкциям против телеканалов проходило письменно, один член СНБО воздержался

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что голосование о введении санкций в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK проходило письменно, 17 из 19 членов СНБО поддержали решение.

«Состоялось заседание СНБО, где путем письменного голосования членов СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций относительно юридических и физических лиц, которые находятся на территории Украины. Из 19 членов СНБО 17 проголосовали „за“. Один член СНБО воздержался и один находится в командировке», — сказал Данилов по результатам заседания СНБО.

При этом по данным СМИ как такового заседания СНБО не было и его давно не проводят: людям обычно дают документы, просят ознакомиться и расписаться.

2 февраля в 17:30 членам СНБО позвонили из Офиса президента и пригласили их на Банковую, на 4-й этаж. Каждому выдали папку с документами, чтобы члены СНБО расписались.

По словам одного из членов Совбеза, «это было письменный опрос», обсуждение не было. Никто не объявлял и не акцентировал на том, что вводятся санкции против каналов Медведчука. Президент Владимир Зеленский своей позиции по этому поводу членам СНБО не высказывал. Бланки собирал секретарь Совбеза Алексей Данилов.

Что касается следующих шагов в отношении санкций, то опрошенным членам СНБО «их не сообщали».

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Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении народного депутата Украины Тараса Козака (фракция «ОПЗЖ»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и Newsone.

Телеканалы, в свою очередь, заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

СНБО, санкции, NewsOne, ZIK, 112 канал
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Комментарии (1)
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Гость
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zzz xxx
zzz xxx 12 минут назад

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