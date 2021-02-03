Медведчук: Введение Зеленским санкций против телеканалов абсолютно незаконно

Введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.
Политик указал на то, что согласно части второй статьи 1 Закона Украины «О санкциях», они «могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства...», а народный депутат Тарас Козак — гражданин Украины, и телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK являются украинскими юридическими лицами.
«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы — о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом. О том, почему Президент позволяет себе цинично и грубо нарушать Конституцию и законы. И на эти вопросы придется дать ответы, как бы он ни хотел этого избежать», — был категоричен Виктор Медведчук.
Председатель Политсовета ОПЗЖ убежден в том, что причина падения рейтинга действующего Президента и его партии не в работе телеканалов.
«А в том, что каждый день простые люди, беря в руки платежки за коммунальные услуги, не получая помощи в предупреждении коронавируса, сидя дома из-за бессмысленного локдауна, лишаясь права свободно говорить на родном языке, понимают — их цинично обманули, продолжают обманывать, а теперь начали применять насилие, издевательства и принуждение к несогласным», — объяснил Медведчук.
Сегодня, продолжил политик, Президент Владимир Зеленский одним росчерком пера вышвырнул на улицу полторы тысячи журналистов и работников трех телеканалов и лишил миллионы зрителей права на получение объективной информации.
«Окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, сделали из него инструмент властного беспредела, убеждая Президента в его исключительности и праве принимать противозаконные решения. Но за такие решения неизбежно придется нести ответственность. На ум приходит пророчество из запрещенной властью Зеленского книги „Мастер и Маргарита“ Михаила Булгакова: „...Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила“», — подытожил народный депутат Украины Виктор Медведчук.
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