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Большая часть украинцев поддерживает отставку Зеленского

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Большая часть украинцев поддерживает отставку Зеленского

Акции протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги поддерживает более 90% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 января по 1 февраля.

Согласно результатам исследования, отвечая на вопрос, как респонденты относятся к акциям против повышения тарифов, 91,1% ответили, что они скорее или полностью их поддерживают, а не поддерживают 6,3%. 2,6% затруднились ответить.

55,4% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки действующего правительства и формирования нового Кабинета министров, это не поддерживают — 29,2%, а 15,4% затруднились ответить.

При этом 60,7% респондентов скорее или полностью поддерживают идею роспуска парламента и проведение досрочных выборов, не поддерживают — 27,7%, а 11,5% затруднились.

47,6% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки президента Зеленского и проведения внеочередных выборов, не поддерживают — 41,1%, а 11,4% затруднились ответить на вопрос.

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Всеукраинский опрос проводился методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% — для показателей, близких к 50%, 2,5% — для показателей, близких к 25%, 1,9% — для показателей, близких к 12%, 1,3% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, с утра 28 января в центре Киева образовались масштабные пробки из-за проведения протестной акции движения SaveФОП.

Также сообщалось, что Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к Европейскому Союзу и евроатлантической интеграции, прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский введение санкций в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций против каналов ZiK, NewsOne и «112. Украина». На вечернем заседании Совета национальной безопасности и обороны 2 февраля, где рассматривался этот вопрос, спикер воздержался.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил журналистам, что за санкции проголосовали все присутствующие члены Совета за исключением Разумкова. Еще один член СНБО был в это время в командировке и поэтому не принимал участия в голосовании.

опрос, Владимир Зеленский
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