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Разумков считает, что сотрудничество со страной-агрессором должно наказываться тюрьмой, а не санкциями

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Разумков считает, что сотрудничество со страной-агрессором должно наказываться тюрьмой, а не санкциями

Сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не введения санкций, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Закон должен быть один для всех, и если мы знаем, что человек замечен в финансировании терроризма, то здесь не санкции, а уголовная ответственность должна быть и тюрьма», — сказал Разумков на брифинге в среду.

Вместе с тем он объяснил, что санкции необходимо вводить по отношению к тем, «кого мы не можем наказать здесь: иностранные государства, иностранные хозяйствующие субъекты, которые находятся вне возможностей украинских правоохранительных органов, органов, отвечающих за национальную безопасность, и могут отвечать перед украинским судом».

«Каждый, кто финансирует терроризм, помогает „ЛНР/ДНР“ или замечен в сотрудничестве со страной-агрессором, должен нести ответственность согласно действующему законодательству», — подчеркнул спикер.

«Если мы говорим от терроризме, и эти люди находятся на территории нашей страны, и есть информация, что они помогают как-то „ЛНР/ДНР“ и стране агрессору, то тут должна быть срочная информация на генерального прокурора, представление, подозрение, и в рамках законодательства украинский суд должен вынести решение», — добавил Разумков.

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Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

санкции, ZIK, 112 канал, Newsone, Дмитрий Разумков
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