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Медведчук: Санкции против телеканалов будут обжалованы во многих судах

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Медведчук: Санкции против телеканалов будут обжалованы во многих судах

Юридические механизмы обжалования санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK прописаны в законе, указ Президента Украины Владимира Зеленского будет обжалован в Верховном Суде Украины. Об этом, отвечая на вопрос журналиста о юридических механизмах обжалования санкций и последствиях блокировки телеканалов для главы государства Владимира Зеленского, заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Указ Президента, в действиях которого содержатся признаки уголовного преступления, будет обжалован в Европейском суде и во многих других судах, не говоря уже о международных инстанциях. Мы доведем до сведения всех ‒ и тех, кто понимает, что грубо нарушена свобода слова, и тех, кто поддерживает такие действия Президента, чтобы они знали: создан прецедент, который дальше не имеет никаких правовых преград для действий Президента во всем. И этот преступный беспредел надо остановить. Мы будем это делать», — пообещал Медведчук.

Политик убежден, что украинцы разберутся в происходящем.

«Кто-то будет за и будет восхищаться „принципиальностью“ Зеленского. А кто-то поймет, что в 2019 году была допущена грубая ошибка, когда проголосовали за человека, который был неподготовлен, несамостоятельного, профессионально неподготовленного человека, который развалил систему государственного управления в стране, пошел на грубейшее нарушение Конституции и законов», — объяснил парламентарий.

Также Виктор Медведчук объяснил, почему у ОПЗЖ не было в планах блокировать трибуну Верховной Рады в связи с блокировкой телеканалов.

«Таких планов не было и не могло быть. Почему мы должны блокировать трибуну Верховной Рады? При чем здесь Верховная Рада? Те законы, которые Рада принимает, были растоптаны решением Зеленского и СНБО. Ответственность будут нести все, кто нарушил закон и Конституцию. Какой смысл сегодня блокировать трибуну? Мы должны работать в правовом поле, и мы будем это делать. Единственное, что у нас осталось, — это доверие людей и работа в правовом порядке. Наши знания в юридической сфере, в обращениях в суды послужат для того, чтобы достигнуть справедливости, объективности и наказать виновных в узурпации власти», — сообщил председатель Политсовета ОПЗЖ.

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Говоря о реакции международной общественности на блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, Медведчук отметил, что речь в первую очередь должна идти не о политических амбициях.

«Речь должна идти не о политически мотивированном решении, которым является решение о закрытии каналов. Речь должна идти о свободе слова и о судьбе журналистов. Около 1500 работников трех каналов, 634 журналиста — их надо защищать, сделать все для того, чтобы то, что сделал Зеленский, вышвырнув их на улицу, не осталось безнаказанным», — резюмировал Виктор Медведчук.

санкции, Виктор Медведчук, NewsOne, ZIK, 112 канал
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