Власть уверяет, что в ЕС позитивно оценили санкции в отношении трех телеканалов

В Евросоюзе позитивно оценили принятие решения о введении санкций в отношении телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK», сообщил глава представительства Украины при ЕС Мыкола Точицкий.
«Могу сказать, что сегодня, начиная с самого утра, вчерашнего вечера чрезвычайно одобрительно отнеслись в Европейской комиссии, Службе внешней политики к вчерашнему решению СНБО по наших санкциях, и уже есть непосредственно, пока что неофициальная реакция, однако, я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель, мы услышим и официальную реакцию», — сказал Точицкий на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду.
Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016