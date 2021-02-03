Власть уверяет, что в ЕС позитивно оценили санкции в отношении трех телеканалов

В Евросоюзе позитивно оценили принятие решения о введении санкций в отношении телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK», сообщил глава представительства Украины при ЕС Мыкола Точицкий.

«Могу сказать, что сегодня, начиная с самого утра, вчерашнего вечера чрезвычайно одобрительно отнеслись в Европейской комиссии, Службе внешней политики к вчерашнему решению СНБО по наших санкциях, и уже есть непосредственно, пока что неофициальная реакция, однако, я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель, мы услышим и официальную реакцию», — сказал Точицкий на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.