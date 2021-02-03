Минкультуры просит YouTube закрыть страницы NewsOne, ZIK и «112 Украина»

Министерство культуры и информационной политики просит YouTube закрыть страницы телеканалов NewsOne, ZIK, «112 Украина» на данной платформе.
«Министерство культуры и информационной политики направит в компанию YouTube решение СНБО Украины относительно санкций против телеканалов „NewsOne“, „ZIK“, „112 Украина“ с просьбой закрыть их страницы на YouTube. Ведь эти каналы — в эфирном, спутниковом или в интернет-трансляциях — представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку является не СМИ или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины», — написал министр Александр Ткаченко в Телеграм-канале.
Он отметил, что YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но выразил уверенность, что популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент.
Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
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