США поддержали введение санкций против оппозиционных телеканалов

США заявили о поддержке решения президента Украины Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против трех оппозиционных телеканалов, назвав его противодействием РФ.
«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной, по защите суверенитета и территориальной целостности в соответствии с ее законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств», — говорится в среду в сообщении американского посольства в Украине.
Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Зaкpытый клyб CEKC 3накомcтв в твоем городе: бeз денeг и oбязательcтв, вcе aнoнимно и кoнфиденциальнo (а то мнoгиe в oтношeнияx), peгистpация бecплатнaя ----- http://srt.vg/vpoiske