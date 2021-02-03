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США поддержали введение санкций против оппозиционных телеканалов

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США поддержали введение санкций против оппозиционных телеканалов

США заявили о поддержке решения президента Украины Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против трех оппозиционных телеканалов, назвав его противодействием РФ.

«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной, по защите суверенитета и территориальной целостности в соответствии с ее законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств», — говорится в среду в сообщении американского посольства в Украине.

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Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

США, санкции, NewsOne, ZIK, 112 канал
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Комментарии (1)
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Гость
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sexxx xxxx
sexxx xxxx 28 минут назад

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