США поддержали введение санкций против оппозиционных телеканалов

США заявили о поддержке решения президента Украины Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против трех оппозиционных телеканалов, назвав его противодействием РФ.

«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной, по защите суверенитета и территориальной целостности в соответствии с ее законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств», — говорится в среду в сообщении американского посольства в Украине.

Во вторник Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.