В Великобритании первую дозу вакцины от COVID-19 получили уже 10 млн человек

Первая доза вакцины от нового коронавируса введена уже 10 млн жителей Великобритании, которые составляют 15% населения страны. Об этом в среду объявил на своей странице в Twitter глава Минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.
«Уже 10 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID. Это очень важная веха в борьбе, которую наша страна ведет с этим вирусом. С каждым уколом угроза для всех нас немного уменьшается, и я хочу поблагодарить всех за ту роль, которую они играют в общем деле», — написал министр. «Фантастическим достижением» назвал результаты государственный программы вакцинации и премьер-министр королевства Борис Джонсон.
Вакцинация населения в Великобритании началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской AstraZeneca и Оксфордского университета. Пока в королевстве прививают только людей старше 65 лет, медицинских и социальных работников, а также лиц с крайне слабым здоровьем.
Правительство намерено к середине февраля привить порядка 15 млн человек, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу, чтобы начать постепенно ослаблять ограничительные меры. Из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки с 4 января на территории всего королевства действует карантин.
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