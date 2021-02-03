Запрет деятельности 112, NewsOne и ZIK лишь усилит Медведчука, а также укрепит недовольство внешним управлением, - Богатырев

Попытка власти во главе с Владимиром Зеленским запретить работу телеканалов 112, NewsOne и ZIK приведет к тому, что рейтинги оппозиции во главе с председателем политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком будут только увеличиваться. В то же время рейтинги Зеленского и партии «Слуга народа» продолжат крутое пике.

Так эксперт-международник Даниил Богатырев в Facebook прокомментировал скандальный указ президента Владимира Зеленского о запрете деятельности телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

«Когда советская власть топорно и сиволапо судила поэта Иосифа Бродского за „тунеядство“, Анна Ахматова чрезвычайно точно отметила: — „Ах, какую биографию делают нашему рыжему!“ Так же и в ситуации с санкциями против Тараса Козака и его активов (а на деле — против оппозиционных каналов и в конечном итоге — Виктора Медведчука и ОПЗЖ)», — провел параллели эксперт.

По словам Богатырева, надежды власти во главе с Зеленским, что, закрыв оппозиционные телеканалы, они смогут остановить рост рейтингов ОПЗЖ Виктора Медведчука, не оправдают себя.

«Власти думают, что, закрыв 112, NewsOne и ZIK, они купируют нарастающий в обществе дискурс о внешнем управлении со стороны США и его вреде и остановят рост рейтингов ОПЗЖ на фоне недовольства внешним управлением. Но на самом деле будет строго наоборот. Запретив оппозиционные каналы, власти как бы вручили им знак качества. „Запрещают, значит они говорят правду“ — подумают граждане», — пояснил эксперт.

В связи с этим Богатырев высказал прогноз, что недовольство внешним управлением со стороны США в обществе будет только увеличиваться, поэтому рейтинги ОПЗЖ Медведчука будут расти.

«В итоге, недовольство внешним управлением и неприятие США в обществе будет нарастать, рейтинг ОПЗЖ — тоже, а вот рейтинг Зеленского и „слуг народа“ продолжит крутое пике», — заключил эксперт-международник Даниил Богатырев.