Австрия пригрозила ввести санкции против России из-за Навального

Австрия может ввести точечные санкции против России из-за дела российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил министр иностранных дел Александер Шалленберг, передает Der Standard.

Министр отметил, что решение будет принято после встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоится в ближайшие несколько дней. В связи с казусом Навального в Евросоюзе могут впервые применить санкционный режим за нарушение прав человека.

Шалленберг указал, что Россия является важным экономическим партнером, поэтому Австрия хочет задействовать точечные санкции, оставляющие пространство для взаимодействия.

«За решеткой должны находиться не жертвы трусливого химического нападения, а преступники», — прокомментировал дело Навального министр.

Напомним, что сразу по прилету в Россию из Германии, где тот лечился после отравления, Навального задержали в рамках старого дела, так как власти потребовали заменить полученный им условный срок на реальный. Суд Москвы удовлетворил ходатайство и назначил политику три с половиной года колонии общего режима.