Аваков заявил о готовности МВД выполнять решение СНБО о санкциях

Министерство внутренних дел Украины будет четко и в рамках закона выполнять указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой, заявляет глава МВД Арсен Аваков.

«Министерство внутренних дел Украины, как орган власти, которое в том числе отвечает за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО, указ президента Украины и защищать интересы граждан Украины», — говорится в обнародованном в среду заявлении министра внутренних дел Украины по указу президента о применении санкций.

Аваков подчеркнул, что решение о применении санкций основывается на постановлении Верховной Рады, которое было принято в октябре 2018 года, а «материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими».

«И хочу предостеречь: не надо путать понятия „свобода слова“ с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора. Война — время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора. Поэтому это решение является проявлением действительно государственнической позиции, а его принятие — прямой обязанностью президента, членов правительства и СНБО», — говорится в заявлении.