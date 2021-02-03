Аваков заявил о готовности МВД выполнять решение СНБО о санкциях

Министерство внутренних дел Украины будет четко и в рамках закона выполнять указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о прекращении работы некоторых телеканалов, которые системно занимались грубой антиукраинской пропагандой, заявляет глава МВД Арсен Аваков.
«Министерство внутренних дел Украины, как орган власти, которое в том числе отвечает за внутреннюю безопасность государства, будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО, указ президента Украины и защищать интересы граждан Украины», — говорится в обнародованном в среду заявлении министра внутренних дел Украины по указу президента о применении санкций.
Аваков подчеркнул, что решение о применении санкций основывается на постановлении Верховной Рады, которое было принято в октябре 2018 года, а «материалы, предоставленные Службой безопасности Украины, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими».
«И хочу предостеречь: не надо путать понятия „свобода слова“ с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора. Война — время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора. Поэтому это решение является проявлением действительно государственнической позиции, а его принятие — прямой обязанностью президента, членов правительства и СНБО», — говорится в заявлении.
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