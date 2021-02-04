В Украине более 5000 новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 5082 новых случая коронавируса. Выздоровели при этом почти 10 тысяч человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Среди заболевших 258 детей и 220 медработников. Больше всего новых случаев COVID выявили в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской (354), в Киеве (342), во Львовской (308) и Харьковской (299) областях. При этом за сутки были госпитализированы 1893 человека, 140 — умерли, выздоровели — 9933.

Всего за вчера было проведено 42 112 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР — 25 076, методом ИФА — 17 036.

С начала пандемии в стране заболели 1 млн 232 тысячи 246 человек, выздоровели — 1 млн 55 тысяч 406, летальных случаев — 23 229. Активными больными остаются 153 611 пациентов.