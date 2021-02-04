Моральные ценности Юрия Витренко мешают занять должность в Кабмине, - СМИ

Для получения достаточного количества голосов кандидату на пост первого вице-премьера — министра энергетики Юрию Витренко предлагают лишь наладить коммуникацию с народными депутатами, а не проявить свои передовые управленческие и интеллектуальные качества для преодоления глубинных проблем в энергетическом секторе. Об этом пишет издание Акценты.
Замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью Наталье Влащенко на вопрос о возможной третьей попытке голосования за кандидатуру Юрия Витренко ответил: «Я думаю, с высокой вероятностью — да. Но не на этой пленарной неделе. У нас по Витренко, так сказать, спецрежим. ...я не могу гарантировать наличие достаточного количества голосов. Мы рекомендовали Витренку наладить коммуникацию и сосредоточиться на работе с депутатами из других фракций».
Удивительно слышать от народного депутата, тем более президентской фракции, о том, что для получения достаточного количества голосов необходимо наладить коммуникацию с народными депутатами, а не проявить свои передовые управленческие и интеллектуальные качества для преодоления глубинных проблем в энергетическом секторе, а не создавать новые, — отмечают журналисты.
Там напомнили, что в январе запасы угля были на минимальных исторических значениях за всю историю украинской независимости и продолжают снижаться, недовольство населения в связи с повышением тарифов на ЖКХ продолжает расти, а народные депутаты даже из президентской фракции не понимают, как можно судиться с государством за премию в 170 млн грн. в то время, как в бюджете с каждым месяцев только растет дыра дефицита.
Если Юрий Витренко продолжает претендовать на должность первого вице-премьер-министра, то ему следовало бы пересмотреть свои моральные ценности и, возможно, тогда он получит поддержку населения и даже — народных депутатов, — полагают журналисты.
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