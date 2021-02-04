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Медведчук: Зеленский хочет расправиться с оппозицией, зачищая информационно-политическое вещание

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Медведчук: Зеленский хочет расправиться с оппозицией, зачищая информационно-политическое вещание

Санкции Президента Украины в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK — это зачистка неугодного власти информационного поля. Об этом в интервью каналу «RT Россия» сказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул, что именно эти телеканалы были источником объективной информации и предоставляли площадку представителям всех политических сил и лидерам общественного мнения.

«Поэтому, конечно, надо зачистить информационно-политическое вещание. Оно ему серьезно мешало все это время, рассказывая правду, общаясь и с простыми людьми, и с экспертами, и с политиками. Там как раз объективно говорилось обо всем том, что происходит. Поэтому надо было что-то делать», — отметил Медведчук.

Парламентарий напомнил, что угрозы «разобраться с Медведчуком и финансированием каналов» звучали от Зеленского еще в 2019 году, но найти какие-либо нарушения в рамках правового поля Президенту и его спецслужбам так и не удалось.

«Если мы вспомним, он (Владимир Зеленский. — Ред.) еще в 2019 году угрожал разобраться и с партией Медведчука, и с каналами, как они финансируются. Правда, он до сих пор так и не разобрался по одной простой причине: если бы разбирались, то была бы процедура, которая установлена законом. Если надо лишить лицензии канал и для этого есть основания, то Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассматривает этот вопрос, привлекает к ответственности. Должно быть два нарушения, после этого Нацсовет имеет право обратиться в суд относительно лишения лицензии», — сказал Виктор Медведчук и подчеркнул, что согласно действующему законодательству в Украине нет другого пути для лишения телеканала лицензии, а Президент в данном случае пошел по «преступному пути».

«Никакого права использовать эту статью, полномочий у Совета нацбезопасности и обороны не было, здесь он нарушил Конституцию, действующее законодательство. Я считаю, это преступно-неправомерные действия со стороны как членов совета, так и Президента, подписавшего указ», — заявил председатель Политсовета ОПЗЖ.

По его мнению, подобная тактика Зеленского говорит о том, что из-за катастрофического падения рейтинга и лично Президента, и его политической силы глава государства пытается «закрыть рот всем неугодным». А в данном случае неугодной является партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая согласно последним социологическим исследованиям по уровню доверия опережает «Слугу народа».

«Когда эта партия (ОПЗЖ. — Ред.) в течение нескольких месяцев прошлого года и в январе этого года лидирует по всем социологическим опросам, а партия „Слуга народа“, в конце года занимавшая второе место, в январе перемещается на четвертое ‒ я думаю, вот эти все факторы и предопределили то, что с каналами надо что-то делать, надо делать что-то с партией, потому что она действительно стала уже сегодня лидером электорального доверия граждан Украины. И для того, чтобы не продолжался путь падения, в том числе и его личного (а авторитет его тоже обвалился, я по последним социологическим исследованиям прочитал ‒ баланс доверия и недоверия вначале был +34, сегодня −47, это все следствие того, что он делает), Зеленский решил закрыть рот всем неугодным», — отметил Медведчук.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает, потому что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.

Виктор Медведчук, NewsOne, ZIK, 112 канал
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