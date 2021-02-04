Блокировка телеканалов – это атака Зеленского & Co против Медведчука, которого они считают лидером оппозиции, - блогеры

Действия президента Владимира Зеленского противоречат надеждам украинцев. Фактически Зеленский продолжил политику «партии войны» во главе с Порошенко. Так блогер Сергей Медведев прокомментировал атаку власти во главе с Зеленским на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.
«Владимир, за вас голосовали только чтобы не за Порошенко. А ваши действия идут вразрез с надеждами большинства. Вы не заткнули рот нацистским радикалам, вы продолжили политику войны. Простите», — написал блогер в Facebook.
По мнению Медведева, атака Зеленского на телеканалы добавляет голосов «Оппозиционной платформе — За жизнь» Медведчука.
«Спасибо, что добавляете голосов ОПЗЖ. Наверное, это единственное правильное решение, чтобы достойно уйти», — отметил блогер.
«Решение запретить работу оппозиционных каналов, фактически оставить без работы сотни украинских журналистов — правильное. Оставить без альтернативного мнения миллионы украинцев — отлично», — ехидно заметил блогер.
Вместе с тем, подчеркнул Медведев, наиболее достойно в нынешней ситуации ведет себя председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Выгодополучателем в вашем решении будет Медведчук. Вернее, Виктор Владимирович Медведчук, поскольку именно он выглядит достойно в этой ситуации», — заключил блогер Сергей Медведев.
Политический обозреватель Аркадий Шевченко в своем комментарии поддержал позицию Медведева.
«Вся эта ситуация четко показала, who is who. Так называемая оппозиция — Порошенко и Тимошенко — заслужили себе прозвище „ряженые“, потому что поддержали незаконный запрет работы „112 Украина“, NewsOne и ZIK. Особенно Тимошенко, которая цинично ходила на телеэфиры на „112“ и NewsOne, а теперь поддерживает блокировку телеканалов», — возмутился политический обозреватель.
Шевченко констатировал: атака власти свидетельствует, что Зеленский и компания воспринимают Медведчука как лидера оппозиции, а Порошенко и Тимошенко как своих идейных соратников.
«Власть «по беспределу» пошла, Зеленский показал, что считает лидером оппозиции Медведчука, именно поэтому на него и нацелен весь этот удар. А Порошенко и Тимошенко — это так, ряженые. Чего их бояться? Идеология у них такая же как у Зеленского — кланяться перед МВФ и выполнять приказы «вашингтонского обкома», — резюмировал политический обозреватель Аркадий Шевченко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016