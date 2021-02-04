Войти
Энергосистема Украины будет интегрирована с европейской в 2023 году
энергетика
Энергосистема Украины будет интегрирована с европейской в 2023 году
Байден пообещал не привлекать семью к управлению государством
позиция
Байден пообещал не привлекать семью к управлению государством

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Блокировка телеканалов – это атака Зеленского & Co против Медведчука, которого они считают лидером оппозиции, - блогеры

293
Блокировка телеканалов – это атака Зеленского & Co против Медведчука, которого они считают лидером оппозиции, - блогеры

Действия президента Владимира Зеленского противоречат надеждам украинцев. Фактически Зеленский продолжил политику «партии войны» во главе с Порошенко. Так блогер Сергей Медведев прокомментировал атаку власти во главе с Зеленским на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Владимир, за вас голосовали только чтобы не за Порошенко. А ваши действия идут вразрез с надеждами большинства. Вы не заткнули рот нацистским радикалам, вы продолжили политику войны. Простите», — написал блогер в Facebook.

По мнению Медведева, атака Зеленского на телеканалы добавляет голосов «Оппозиционной платформе — За жизнь» Медведчука.

«Спасибо, что добавляете голосов ОПЗЖ. Наверное, это единственное правильное решение, чтобы достойно уйти», — отметил блогер.

«Решение запретить работу оппозиционных каналов, фактически оставить без работы сотни украинских журналистов — правильное. Оставить без альтернативного мнения миллионы украинцев — отлично», — ехидно заметил блогер.

Вместе с тем, подчеркнул Медведев, наиболее достойно в нынешней ситуации ведет себя председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Выгодополучателем в вашем решении будет Медведчук. Вернее, Виктор Владимирович Медведчук, поскольку именно он выглядит достойно в этой ситуации», — заключил блогер Сергей Медведев.

Политический обозреватель Аркадий Шевченко в своем комментарии поддержал позицию Медведева.

«Вся эта ситуация четко показала, who is who. Так называемая оппозиция — Порошенко и Тимошенко — заслужили себе прозвище „ряженые“, потому что поддержали незаконный запрет работы „112 Украина“, NewsOne и ZIK. Особенно Тимошенко, которая цинично ходила на телеэфиры на „112“ и NewsOne, а теперь поддерживает блокировку телеканалов», — возмутился политический обозреватель.

Читайте также: Медведчук: Зеленский хочет расправиться с оппозицией, зачищая информационно-политическое вещание

Шевченко констатировал: атака власти свидетельствует, что Зеленский и компания воспринимают Медведчука как лидера оппозиции, а Порошенко и Тимошенко как своих идейных соратников.

«Власть «по беспределу» пошла, Зеленский показал, что считает лидером оппозиции Медведчука, именно поэтому на него и нацелен весь этот удар. А Порошенко и Тимошенко — это так, ряженые. Чего их бояться? Идеология у них такая же как у Зеленского — кланяться перед МВФ и выполнять приказы «вашингтонского обкома», — резюмировал политический обозреватель Аркадий Шевченко.

Виктор Медведчук, NewsOne, ZIK, 112 канал, блокировка телеканалов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему приход IKEA ничего не изменит

Глобально приход IKEA ничего не изменит. Как не изменил приход Uber, RyanAir или H&M. И в принципе такого рода инвесторы никогда и нигде ничего не меняли. Их польза только в том, что они увеличивают разнообразие товаров и услуг. Все.Почему они ничего не изменят? Все эти инвесторы - это компании, нацеленные на внутренний рынок.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«Слуги» Зеленского в зеркале общественного мнения

Предыдущая власть кланялась США так, что горб на спине вырос – новая власть делает точно так же. Минские соглашения? Точно так же не выполняются. На Донбассе – ни войны, ни мира. С Порошенко никто не хотел общаться – и с Зеленским точно так же никто не желает договариваться.
Хади Заргари
Хади Заргари
третий секретарь Посольства Исламской Республики Иран в Украине

Наслідки Ісламської революції для зовнішньої політики Ірану

Аналіз та оцінка зовнішньої політики Ірану після Ісламської революції завжди були однією з тем, що приваблювали іноземних аналітиків та журналістів. Разом з тим, попри велику кількість проведених оцінок та опублікованих праць, (значною частиною на основі закордонного бачення), виникають певні непорозуміння щодо цієї теми.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016