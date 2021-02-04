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Медведчук: Обвинения Зеленского бездоказательны, а у нас есть доказательства противозаконности его действий, с которыми мы пойдем в ЕСПЧ

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Медведчук: Обвинения Зеленского бездоказательны, а у нас есть доказательства противозаконности его действий, с которыми мы пойдем в ЕСПЧ

У партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» есть доказательства того, что указ Президента Владимира Зеленского, остановивший вещание телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, нарушает Конституцию Украины и является противозаконным. На основании этого политсила инициирует процедуру импичмента главы государства, а также готовит обращение в Европейский суд по правам человека и другие международные правозащитные организации. Об этом в интервью телеканалу «RT Россия» заявил председатель Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Мы сейчас готовим материалы по поводу инициирования импичмента. Мы понимаем, что это сложный процесс. Мы понимаем, что закон, который предусматривает эту процедуру, является по факту невыполнимым. Однако наша цель ‒ не только инициировать импичмент, так как у нас есть все аргументы для того, чтобы Зеленский был подвергнут этой процедуре. Мы хотим показать людям и продемонстрировать, почему мы считаем, что сегодня Зеленский недостоин этой должности, и почему процедура импичмента должна быть начата. Есть все доказательства и аргументы (и мы их представим), касающиеся грубейшего нарушения им Конституции, законов, осуществления действий, в которых есть признаки ряда составов преступления», — сказал народный депутат.

Он сообщил, что по этому поводу готовится обращение в Верховный Суд Украины, а в ближайшие дни на чрезвычайном съезде партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет утвержден комплекс мер по недопущению узурпации власти Зеленским и его «слугами».

«Более того, сейчас готовится обращение в Верховный Суд, так как в компетенции и полномочиях Верховного Суда рассматривать любые указы Президента. Будет рассмотрен и этот, который мы считаем, и я уверен, является незаконным. Я приводил мотивы, тем более что я юрист по образованию и знаю, уверен в том, что я говорю. Ну не может быть сегодня санкций в отношении граждан Украины и украинских юридических лиц! Поэтому это было сделано незаконно», — подчеркнул Виктор Медведчук.

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Кроме того, политик заявил, что ОПЗЖ готовит пакеты документов для обращения в Европейский суд по правам человека, а также во все международные организации и посольства в Украине других государств.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, подписав незаконное решение СНБО, глава государства не задумываясь оставил без работы 1500 сотрудников трех телеканалов, 634 из них — журналисты. Парламентарий подчеркнул, что он и его политсила будут защищать работников каналов, пострадавших от беспредела и узурпации власти, и зрителей, которых ограничили в праве на получение объективной и справедливой информации.

Виктор Медведчук, NewsOne, ZIK, 112 канал, блокировка телеканалов
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