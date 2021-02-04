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Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала инициативу импичмента от ОПЗЖ

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Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала инициативу импичмента от ОПЗЖ

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» использует тему импичмента главы государства с целью спасения активов одного из своих руководителей, а также чтобы спровоцировать внутренний кризис в стране, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, характерно для идеологии этой партии», — написала Мендель на своей странице в Facebook в четверг.

Она назвала импичмент «чисто пропагандистской инициативой, рассчитанной на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества». При этом пресс-секретарь президента заявила, что «решение закрыть пропагандистские медиаплатформы — коллегиальное и широко поддержано украинским обществом».

«Было предсказуемо, что ОПЗЖ пытаться спасти активы одного из соруководителей этой политической структуры... Поэтому расцениваем заявления ОПЗЖ в ответ на решение СНБО о санкциях как риторическое и пиарное прикрытие защиты активов руководителя этой политической структуры... Если ОПЗЖ хочет попиариться с использованием темы импичмента, то это их право как политической силы. Однако все общество видит, что они просто используют эту риторику и этот пиар ради очень циничного и корыстного интереса — спасения активов одного человека», — резюмировала Мендель.

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Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

После этого партия ОПЗЖ приняла решение добиваться импичмента Владимира Зеленского.

Юлия Мендель, Владимир Зеленский, блокировка телеканалов
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