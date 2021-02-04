Указ президента о блокировке телеканалов обжалован в Верховном суде

Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к телеканалам «112 Украина», Newsone и ZIK, обжалован в Верховном суде.
«Сегодня, 4 февраля 2021 года, в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило два иска граждан, оспаривают указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“. Согласно приложению 2 к решению СНБО применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов», — сообщается на сайте «Судебная власть Украины».
Искам, которые поступили в суд, присвоены регистрационные номера дел — № 9901/22/21, № 9901/23/21.
Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
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