Из-за непогоды обесточены почти 200 населенных пунктов в семи областях Украины

Из-за ухудшения погодных условий (порывы ветра) на утро пятницы, 5 февраля, обесточены 189 населенных пунктов в семи областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Черниговская — 54, Киевская — 32, Житомирская — 32, Полтавская — 21, Тернопольская — 20, Хмельницкая — 19, Винницкая — 11», — говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.