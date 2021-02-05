В Украине за сутки 4 923 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки, 4 февраля, в Украине обнаружили 4 923 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Фейсбуке.

Среди заболевших 230 детей и 222 медработника. Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.

Также было подтверждено еще 158 летальных случаев, 1885 человек были госпитализированы.

Всего за вчера было проведено 43 137 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР — 25 667, методом ИФА — 17 470.

С начала пандемии в Украине заразились 1 млн 237 тысяч 169 человек, выздоровели — 1 млн 63 тысячи 591, летальных случаев — 22 707. Активными больными остаются 173 578 человек.