В Украине за сутки 4 923 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки, 4 февраля, в Украине обнаружили 4 923 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Фейсбуке.
Среди заболевших 230 детей и 222 медработника. Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.
Также было подтверждено еще 158 летальных случаев, 1885 человек были госпитализированы.
Всего за вчера было проведено 43 137 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР — 25 667, методом ИФА — 17 470.
С начала пандемии в Украине заразились 1 млн 237 тысяч 169 человек, выздоровели — 1 млн 63 тысячи 591, летальных случаев — 22 707. Активными больными остаются 173 578 человек.
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