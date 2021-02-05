Войти
Трамп не будет давать показания в сенате на процессе по импичменту
позиция
Трамп не будет давать показания в сенате на процессе по импичменту
Энергосистема Украины будет интегрирована с европейской в 2023 году
энергетика
Энергосистема Украины будет интегрирована с европейской в 2023 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине за сутки 4 923 новых случая COVID-19

368
В Украине за сутки 4 923 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки, 4 февраля, в Украине обнаружили 4 923 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Фейсбуке.

Среди заболевших 230 детей и 222 медработника. Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.

Также было подтверждено еще 158 летальных случаев, 1885 человек были госпитализированы.

Всего за вчера было проведено 43 137 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР — 25 667, методом ИФА — 17 470.

Читайте также: Компания Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию своей вакцины от COVID-19

С начала пандемии в Украине заразились 1 млн 237 тысяч 169 человек, выздоровели — 1 млн 63 тысячи 591, летальных случаев — 22 707. Активными больными остаются 173 578 человек.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 5 февраля 2021
Четверг, 4 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему приход IKEA ничего не изменит

Глобально приход IKEA ничего не изменит. Как не изменил приход Uber, RyanAir или H&M. И в принципе такого рода инвесторы никогда и нигде ничего не меняли. Их польза только в том, что они увеличивают разнообразие товаров и услуг. Все.Почему они ничего не изменят? Все эти инвесторы - это компании, нацеленные на внутренний рынок.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«Слуги» Зеленского в зеркале общественного мнения

Предыдущая власть кланялась США так, что горб на спине вырос – новая власть делает точно так же. Минские соглашения? Точно так же не выполняются. На Донбассе – ни войны, ни мира. С Порошенко никто не хотел общаться – и с Зеленским точно так же никто не желает договариваться.
Хади Заргари
Хади Заргари
третий секретарь Посольства Исламской Республики Иран в Украине

Наслідки Ісламської революції для зовнішньої політики Ірану

Аналіз та оцінка зовнішньої політики Ірану після Ісламської революції завжди були однією з тем, що приваблювали іноземних аналітиків та журналістів. Разом з тим, попри велику кількість проведених оцінок та опублікованих праць, (значною частиною на основі закордонного бачення), виникають певні непорозуміння щодо цієї теми.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016