Степанов назвал критерий для введения «красного» уровня эпидопасности

Комиссия по ТЭБ и ЧС введет «красный» уровень эпидемической опасности в регионе, если будет загружено 65% коек с кислородом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе «часа вопросов к правительству» в Раде в пятницу.
«У нас есть четкое понимание и стратегия на будущее, которая будет предусматривать общие противоэпидемические правила для страны. Кроме них, в зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут внедряться локальные ограничения. Например, если нагрузка на медицинскую систему будет увеличиваться такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории региона будет вводиться „красный“ уровень эпидопасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения», — сказал он.
«Например, если 65% коек с кислородом будет загружено или будет рост более чем 50% количества госпитализированных на протяжении семи дней — при таких условиях комиссия по ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации», — добавил министр.
Степанов также подчеркнул, что жесткие карантинные ограничения уже показали результат.
"Главная цель на этом этапе борьбы с пандемией достигнута — Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности. Это результат, в том числе, карантинных мер. Результат жесткого карантина можно наблюдать уже сейчас — несколько недель сокращается количество больных по сравнению с каждой следующей неделей, эта информация подтверждается цифрами — в первую неделю декабря было 89 тыс. новых случаев, за минувшую неделю всего 27 тыс. случаев",- сказал он.
Министр добавил, что в настоящее время 66,848 тыс. коек выделено для лечения пациентов с COVID-19, более 56 тыс. обеспечено кислородом.
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