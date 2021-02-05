Украина может делать до 5 миллионов COVID-прививок ежемесячно

Система здравоохранения в Украине позволяет делать около 5 млн вакцинаций от коронавируса ежемесячно.
Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ.
«Если мы просчитаем возможности нашей системы здравоохранения, то мы можем проводить около 5 млн вакцинаций ежемесячно. Это без привлечения кабинетов вакцинаций, которые используются для плановых прививок. То есть, чтобы не нарушить календарь прививок. Если у нас будет нормальное количество вакцины, и будет ажиотаж, и будет желание, то мы в принципе можем сделать еще ориентировочно 5 млн вакцинаций. Главное подготовить систему здравоохранения», — сказал Ляшко.
Напомним, что в феврале Украина получит от COVAX первую партию вакцины производства Pfizer-BioNTech в количестве 117 тыс. доз. В следующих поставках ожидаются вакцины производства AstraZeneca/Oxford. Вакцинация должна начаться с 15 февраля и будет проходить в 5 этапов.
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