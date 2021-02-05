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Медведчук: «Закрывая рот» неугодным телеканалам, Зеленский в том числе хочет выслужиться перед Байденом

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Медведчук: «Закрывая рот» неугодным телеканалам, Зеленский в том числе хочет выслужиться перед Байденом

Введение санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK — это зачистка информационного пространства Украины, выгодная американским кураторам нынешней украинской власти. И решение о санкциях принималось в центре политического управления Украиной ‒ в посольстве США. Причем в данном случае интересы Вашингтона и личные интересы Владимира Зеленского совпали.

Об этом в интервью телеканалу «RT Россия» заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«У нас центр политического управления страной находится тут недалеко ‒ в посольстве Соединенных Штатов Америки. Я думаю, этого было достаточно для того, чтобы дать отмашку на подобные преступные действия, которые были реализованы господином Зеленским», — отметил парламентарий.

По мнению Медведчука, в ситуации с санкциями личные интересы Президента Украины и интересы Вашингтона совпали.

«...В данном случае он (Владимир Зеленский. — Ред.) действовал в первую очередь, я думаю, в собственных, личных интересах, потому что эти каналы ему серьезно мешали, донося правду до людей и постоянно рассказывая о том, как он „управляет“ государством. Потому что фактически государственное управление в стране развалено и им, и его командой, и правительством, как первым, так и вторым. Но то, что он этого не сделал бы никогда без разрешения Вашингтона, ‒ это тоже факт», — подчеркнул народный депутат.

Также политик заявил, что США осуществляет внешнее управление Украиной с 2014 года, а с приходом к власти Владимира Зеленского оно только усилилось.

«Оно (внешнее управление. ‒ Ред.) „удачно“ развивалось при Порошенко и было передано по наследству Зеленскому. И хотя многие верили в то, что Зеленский не станет дальше реализовывать политику внешнего управления, она приобрела еще более ужасающие последствия и объемы для Украины и украинского народа», — отметил Виктор Медведчук.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность, даже если ты Президент страны.

Виктор Медведчук, Джо Байден, блокировка телеканалов
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Комментарии (1)
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All YouNeed
All YouNeed 57 минут назад

а ты перед кем? конюх!

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