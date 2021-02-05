Журналистов заблокированных телеканалов хотят не пускать в Раду

Народный депутат Роман Лозинский (фракция «Голос») предлагает не пускать в здание Верховной Рады журналистов телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, против которых введены санкции.
«Подавляющее большинство народных депутатов с проукраинской позицией настаивает, чтобы так называемые журналисты с пророссийских каналов не работали в парламенте Украины», — заявил Лозинский на пленарном заседании в пятницу.
Он отметил, что, несмотря на введенные против телеканалов санкции, их журналисты и операторы продолжают работать в парламенте, в частности на третьем этаже (в настоящее время там расположен пресс-центр — Ред.).
«Такой рашизм не должен проходить на третий этаж нашего парламента», — отметил Лозинский.
Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком.
Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам «Ариадна ТВ», «Новый формат ТВ», «ТВ Выбор», «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «Новости 24 часа», «Новые коммуникации».
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